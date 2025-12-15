Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi sazişi təsdiqlənib
Xarici siyasət
- 15 dekabr, 2025
- 14:18
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi haqqında Saziş" təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.
Sənəd 2025-ci il sentyabrın 19-da Bakı şəhərində imzalanmışdı.
