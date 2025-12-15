WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi sazişi təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 14:18
    Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi sazişi təsdiqlənib

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi haqqında Saziş" təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.

    Sənəd 2025-ci il sentyabrın 19-da Bakı şəhərində imzalanmışdı.

    Соглашение Азербайджана и Молдовы о конфиденциальных данных вступает в силу

