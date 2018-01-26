Содокладчик: В связи с финансовым кризисом в ПАСЕ наш визит в Азербайджан может быть отложен

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Страсбург. 26 января. REPORT.AZ/ "Запланированный на февраль этого года визит содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ может не состояться".

Об этом западноевропейскому бюро Report сообщил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Сезар Флорин Преда.

По его словам, велика вероятность переноса запланированного визита в Баку. Содокладчик сказал, что причина связана с финансовым кризисом, с которым в настоящее время столкнулся Совет Европы.

Содокладчик отметил, что причина этого финансового кризиса заключается не только в том, что Россия отказалась от уплаты членского взноса и от уменьшения суммы финансовых средств оплачиваемых Турцией в Совет Европы. По его словам, уже несколько лет Совет Европы не может наладить в эффективной форме свои финансовые вопросы: "По этой причине будут применены новые правила, предусматривающие сокращение визитов членов Мониторингового комитета с целью совершения мониторинга".

С.Ф.Преда отметил что, несмотря на возникшие финансовые трудности, очередной визит в Азербайджан докладчиков ПАСЕ состоится до октября нынешнего года.

Отметим, что в феврале этого года ожидается визит в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ Сезара Флорин Преда и Стефана Шенака.