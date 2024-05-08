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В Грузии отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Грузии отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева В Грузии по инициативе "Азербайджанского дома" состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 23:31
В Грузии отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Грузии по инициативе "Азербайджанского дома" состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, в рамках мероприятия была организована фотовыставка о жизни и деятельности великого лидера.

Далее выступил директор Азербайджанского дома Махаббат Иманов. Он отметил, что память о Гейдаре Алиеве всегда живет в сердцах наших соотечественников в Грузии и грузинского народа.

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялась презентация книги "Наследие века – Гейдар Алиев", автором которой является заслуженный журналист Азербайджана Низами Мамедзаде.

Затем гостям мероприятия были представлены образцы национальной музыки и блюда азербайджанской национальной кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Azərbaycan Evinin təşəbbüsü ilə Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü qeyd edilib

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