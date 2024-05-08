В Грузии отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Грузии по инициативе "Азербайджанского дома" состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает местное бюро
Далее выступил директор Азербайджанского дома Махаббат Иманов. Он отметил, что память о Гейдаре Алиеве всегда живет в сердцах наших соотечественников в Грузии и грузинского народа.
При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялась презентация книги "Наследие века – Гейдар Алиев", автором которой является заслуженный журналист Азербайджана Низами Мамедзаде.
Затем гостям мероприятия были представлены образцы национальной музыки и блюда азербайджанской национальной кухни.