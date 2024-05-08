Израильский дипломат: Отрадно видеть свободу и равенство евреев в Азербайджане

Отрадно наблюдать свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период усиления антисемитизма.

Отрадно наблюдать свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период роста антисемитизма в мире.

Как сообщает Report , об этом написала директор по вопросам политики МИД Израиля Ализа Бин Нун на своей странице в соцсети Х.

"Азербайджан является домом для свободной и процветающей еврейской общины. Сегодня я почтила память Национального героя Азербайджана, сына местной еврейской общины Альберта Агарунова у его могилы. Отрадно видеть свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период роста антисемитизма в мире", - отметила политик.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с директором по вопросам политики МИД Израиля Ализой Бин Нун.