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Израильский дипломат: Отрадно видеть свободу и равенство евреев в Азербайджане

Израильский дипломат: Отрадно видеть свободу и равенство евреев в Азербайджане Отрадно наблюдать свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период усиления антисемитизма.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 22:20
Израильский дипломат: Отрадно видеть свободу и равенство евреев в Азербайджане

Отрадно наблюдать свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период роста антисемитизма в мире.

Как сообщает Report, об этом написала директор по вопросам политики МИД Израиля Ализа Бин Нун на своей странице в соцсети Х.

"Азербайджан является домом для свободной и процветающей еврейской общины. Сегодня я почтила память Национального героя Азербайджана, сына местной еврейской общины Альберта Агарунова у его могилы. Отрадно видеть свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период роста антисемитизма в мире", - отметила политик.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с директором по вопросам политики МИД Израиля Ализой Бин Нун.

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Версия на азербайджанском языке İsrailli diplomat: Azərbaycanda yəhudilərin azadlıq və bərabərliyini görmək ürəkaçandır

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