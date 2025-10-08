Следующий Саммит Совета глав государств ОТГ пройдет в Турции
Внешняя политика
- 08 октября, 2025
- 12:46
13-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.
В документе также отмечается, что неформальный Саммит ОТГ пройдет в 2026 году в Казахстане.
