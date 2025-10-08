Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Следующий Саммит Совета глав государств ОТГ пройдет в Турции

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 12:46
    Следующий Саммит Совета глав государств ОТГ пройдет в Турции

    13-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.

    В документе также отмечается, что неформальный Саммит ОТГ пройдет в 2026 году в Казахстане.

    Саммит ОТГ Габала Габалинская декларация
    TDT-nin 13-cü Zirvəsi Türkiyədə, Qeyri-rəsmi Zirvə görüşü isə Qazaxıstanda keçiriləcək
    Türkiye to host next summit of OTS Council of Heads of State

    Последние новости

    13:05
    Фото

    Оборонные ведомства Азербайджана и Босния провели первые штабные переговоры

    Армия
    13:04

    Молдова утвердила военную стратегию на 10 лет

    Другие страны
    13:04

    Тюркские государства подпишут меморандум в сфере градостроительства

    Внешняя политика
    13:04

    Абу Бакер: Халяльный бизнес станет драйвером "зеленого перехода" к 2040 году

    Бизнес
    13:03

    Страны ОТГ подтвердили поддержку развитию Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    13:02

    Страны ОТГ в 2026 году произведут совместный спутник

    Внешняя политика
    13:02

    Страны ОТГ подпишут Договор о стратегическом партнерстве

    Внешняя политика
    13:00

    Фон дер Ляйен вновь призвала ЕС ответить единством и решимостью на гибридную войну РФ

    Другие страны
    12:59

    Президент Азербайджана принял председателя парламента Хорватии

    Другие
    Лента новостей