TDT-nin 13-cü Zirvəsi Türkiyədə, Qeyri-rəsmi Zirvə görüşü isə Qazaxıstanda keçiriləcək
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 12:48
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 13-cü Zirvə görüşü 2026-cı ildə Türkiyədə, Qeyri-rəsmi Zirvə Görüşü isə Qazaxıstanda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşünün yekunu olaraq qəbul edilmiş Qəbələ Bəyannaməsində əks olunub.
Vurğulanıb ki, bu barədə məsələ oktyabrın 7-də Azərbaycanın Qəbələ şəhərində Azərbaycan, Qazax, Qırğız, Türk və Özbək dillərində təsdiqlənib.
Son xəbərlər
14:07
Foto
Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
14:06
Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcəkXarici siyasət
14:05
Polis onlayn qumar şəbəkəsi müəyyən edibDaxili siyasət
14:04
Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcəkFutbol
14:03
Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıbElm və təhsil
14:02
Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülübHadisə
14:02
TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"Biznes
13:59
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcəkXarici siyasət
13:55