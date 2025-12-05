Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin Mayamidəki görüşü başa çatıb
05 dekabr, 2025
09:33
Mayamidə keçirilən Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Ukraynada sülh ilə bağlı olan görüşün nəticələri barədə təfərrüatlar hələ ki açıqlanmır.
Ukrayna tərəfindən danışıqlarda Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəhbəri Andrey Qnatov iştirak edib.
