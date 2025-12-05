Встреча делегаций Украины и США в Майами завершилась
- 05 декабря, 2025
- 09:21
В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
Подробности итогов встречи пока не разглашаются.
С украинской стороны в переговорах принимал участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
