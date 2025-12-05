Встреча делегаций Украины и США в Майами завершилась

В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Подробности итогов встречи пока не разглашаются.

С украинской стороны в переговорах принимал участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.