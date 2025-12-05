Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Встреча делегаций Украины и США в Майами завершилась

    • 05 декабря, 2025
    • 09:21
    В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Подробности итогов встречи пока не разглашаются.

    С украинской стороны в переговорах принимал участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

