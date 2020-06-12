Сиярто: ЕС нужно подписать всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном

Петер Cийярто. https://report.az/storage/news/281d4d11651686af3af7e0761c2643ee/8d65b7a8-cb18-476b-a3bf-3a24b632226e_292.jpg

Восточное партнерство имеет важное значение для Европейского союза в постпандемическом мире.

Как передает Report со ссылкой на Daily News Hungary, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Cийярто.

Сийярто сказал, что в постпандемическом мире ничто не останется таким же, как прежде, и это в равной степени относится к политике и экономике.

Но для достижения этого ЕС нужны третьи страны в качестве партнеров в качестве союзников, и до сих пор ЕС лишь на словах говорил о важности Восточного партнерства, отметил Сийярто.

При этом он отметил необходимость подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве с Азербайджаном.

"Азербайджан, чей объем добычи природного газа постоянно растет, будет играть важную роль в поставках энергии",-сказал министр.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил мандат Европейской Комиссии на ведение переговоров от имени ЕС и стран-членов ЕС по всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном. Это новое соглашение должно прийти на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры по новому соглашению начались в феврале 2017 года.