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Сиярто: ЕС нужно подписать всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном

Сиярто: ЕС нужно подписать всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном

Петер Cийярто.

Восточное партнерство имеет важное значение для Европейского союза в постпандемическом мире.

Как передает Report со ссылкой на Daily News Hungary, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Cийярто.  

Сийярто сказал, что в постпандемическом мире ничто не останется таким же, как прежде, и это в равной степени относится к политике и экономике.

Но для достижения этого ЕС нужны третьи страны в качестве партнеров в качестве союзников, и до сих пор ЕС лишь на словах говорил о важности Восточного партнерства, отметил Сийярто.

При этом он отметил необходимость подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве с Азербайджаном.

"Азербайджан, чей объем добычи природного газа постоянно растет, будет играть важную роль в поставках энергии",-сказал министр. 

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил мандат Европейской Комиссии на ведение переговоров от имени ЕС и стран-членов ЕС по всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном. Это новое соглашение должно прийти на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры по новому соглашению начались в  феврале 2017 года.

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