Сиярто: ЕС нужно подписать всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном

Восточное партнерство имеет важное значение для Европейского союза в постпандемическом мире.
Как передает Report со ссылкой на Daily News Hungary, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Cийярто.
Сийярто сказал, что в постпандемическом мире ничто не останется таким же, как прежде, и это в равной степени относится к политике и экономике.
Но для достижения этого ЕС нужны третьи страны в качестве партнеров в качестве союзников, и до сих пор ЕС лишь на словах говорил о важности Восточного партнерства, отметил Сийярто.
При этом он отметил необходимость подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве с Азербайджаном.
"Азербайджан, чей объем добычи природного газа постоянно растет, будет играть важную роль в поставках энергии",-сказал министр.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил мандат Европейской Комиссии на ведение переговоров от имени ЕС и стран-членов ЕС по всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном. Это новое соглашение должно прийти на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры по новому соглашению начались в феврале 2017 года.