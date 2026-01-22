Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Шекеринска: Азербайджан является очень ценным партнером НАТО

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 15:12
    Шекеринска: Азербайджан является очень ценным партнером НАТО

    Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Азербайджан является очень ценным партнером Альянса.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    "Рада снова встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Азербайджан является очень ценным партнером НАТО. Мы обсудили дальнейшее укрепление партнерства, вклад мирного процесса между Арменией и Азербайджаном в региональную стабильность, а также более широкие евроатлантические и глобальные вызовы в области безопасности",- написала она.

    Азербайджан Радмила Шекеринска НАТО партнерство Джейхун Байрамов МИД Азербайджана
    NATO baş katibinin müavini: Azərbaycan çox dəyərli tərəfdaşımızdır
    Shekerinska: Azerbaijan is a highly valued partner of NATO

    Последние новости

    15:35

    Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в Давосе

    Внешняя политика
    15:35

    В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятии

    В регионе
    15:32

    Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрд

    Другие страны
    15:32

    Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблем

    Инфраструктура
    15:29

    В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического баланса

    Экология
    15:29

    Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странам

    Энергетика
    15:27

    В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличным

    Происшествия
    15:25
    Фото
    Видео

    Создан Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:20

    Трамп: Люди в Газе будут жить очень хорошо

    Другие страны
    Лента новостей