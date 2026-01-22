Шекеринска: Азербайджан является очень ценным партнером НАТО
- 22 января, 2026
- 15:12
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Азербайджан является очень ценным партнером Альянса.
Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Рада снова встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Азербайджан является очень ценным партнером НАТО. Мы обсудили дальнейшее укрепление партнерства, вклад мирного процесса между Арменией и Азербайджаном в региональную стабильность, а также более широкие евроатлантические и глобальные вызовы в области безопасности",- написала она.
Glad to meet again 🇦🇿FM @Bayramov_Jeyhun. Azerbaijan is a highly valued partner of #NATO. We discussed further strengthening our partnership, benefits of the Armenia-Azerbaijan peace process for stability in the region & wider Euro-Atlantic security and global security challenges pic.twitter.com/DE2RgKh8TT— Radmila Shekerinska (@DepSecGenNATO) January 22, 2026