Шекеринска: Азербайджан является очень ценным партнером НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Азербайджан является очень ценным партнером Альянса.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Рада снова встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Азербайджан является очень ценным партнером НАТО. Мы обсудили дальнейшее укрепление партнерства, вклад мирного процесса между Арменией и Азербайджаном в региональную стабильность, а также более широкие евроатлантические и глобальные вызовы в области безопасности",- написала она.

Glad to meet again 🇦🇿FM @Bayramov_Jeyhun. Azerbaijan is a highly valued partner of #NATO. We discussed further strengthening our partnership, benefits of the Armenia-Azerbaijan peace process for stability in the region & wider Euro-Atlantic security and global security challenges pic.twitter.com/DE2RgKh8TT