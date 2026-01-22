İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    NATO baş katibinin müavini: Azərbaycan çox dəyərli tərəfdaşımızdır

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 15:24
    NATO baş katibinin müavini: Azərbaycan çox dəyərli tərəfdaşımızdır

    NATO baş katibinin müavini Radmila Şekerinska Azərbaycanın Alyansın çox dəyərli tərəfdaşı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşün nəticələri ilə bağlı "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Ceyhun Bayramovla yenidən görüşməyimə şadam. Azərbaycan NATO-nun çox dəyərli tərəfdaşıdır. Biz tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsini, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin regional sabitliyə töhfəsini, həmçinin daha geniş avroatlantik və qlobal təhlükəsizlik çağırışlarını müzakirə etdik", - o yazıb.

    Radmila Şekerinska Ceyhun Bayramov Azərbaycan NATO
    Шекеринска: Азербайджан является очень ценным партнером НАТО
    Shekerinska: Azerbaijan is a highly valued partner of NATO

    Son xəbərlər

    15:37

    Kuşner: Qəzzaya investisiyalar 40 milyard dolları ötəcək

    Digər ölkələr
    15:37

    Ursula fon der Lyayenə qarşı dördüncü etimadsızlıq cəhdi uğursuz nəticələnib

    Digər ölkələr
    15:34

    Rövşən Nəcəf: "Dekarbonizasiya investisiyalar uğrunda rəqabətdə uduzur"

    Energetika
    15:34

    İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    15:25

    Tramp: Qəzzada insanlar çox yaxşı yaşayacaqlar

    Digər ölkələr
    15:24

    Sabah Biləsuvarın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    15:24

    NATO baş katibinin müavini: Azərbaycan çox dəyərli tərəfdaşımızdır

    Xarici siyasət
    15:17

    Putin bu gün Sülh Şurasına vəsait ayırma imkanını müzakirə edəcək

    Region
    15:17
    Foto
    Video

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Sülh Şurası təsis edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti