Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Внешняя политика
- 26 ноября, 2025
- 14:02
Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев 26 ноября встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
На встрече было подчеркнуто, что состоявшаяся 9 октября текущего года в Душанбе встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина придала импульс развитию отношений между двумя странами по всем направлениям.
Было отмечено, что экономические отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются и открывают широкие возможности.
В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.
