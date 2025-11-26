Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев 26 ноября встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было подчеркнуто, что состоявшаяся 9 октября текущего года в Душанбе встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина придала импульс развитию отношений между двумя странами по всем направлениям.

Было отмечено, что экономические отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются и открывают широкие возможности.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.