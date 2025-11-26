İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:27
    Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini ilə görüşüb

    Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev noyabrın 26-da Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə cari il oktyabrın 9-da Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında keçirilmiş görüşün iki ölkə arasında bütün istiqamətlərdə münasibətlərə təkan verdiyi vurğulanıb.

    Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyi və yaxşı imkanlar vəd etdiyi qeyd olunub.

    Görüş zamanı ticarət-iqtisadi, energetika və nəqliyyat sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Şahin Mustafayev Azərbaycan Aleksandr Novak Rusiya
    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

