Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 26 noyabr, 2025
- 13:27
Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev noyabrın 26-da Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüşdə cari il oktyabrın 9-da Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında keçirilmiş görüşün iki ölkə arasında bütün istiqamətlərdə münasibətlərə təkan verdiyi vurğulanıb.
Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyi və yaxşı imkanlar vəd etdiyi qeyd olunub.
Görüş zamanı ticarət-iqtisadi, energetika və nəqliyyat sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.
Son xəbərlər
14:15
Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edibBiznes
14:15
BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdirİKT
14:14
Foto
Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilibİnfrastruktur
14:05
Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıramRegion
14:05
Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidirDigər ölkələr
13:58
İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcəkİnfrastruktur
13:55
Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:48
İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:44