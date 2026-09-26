Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили сотрудничество в энергетике и логистике
Внешняя политика
- 26 сентября, 2026
- 11:06
Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили перспективы сотрудничества в промышленности и энергетике.
Как сообщили Report в Кабинете министров Азербайджана, встреча прошла в Баку.
Согласно информации, в повестку переговоров вошли текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности сотрудничество в торгово-экономической сфере, включая промышленность, энергетику, транспорт и логистику.
Azərbaycan və Rusiya Baş nazirlərinin müavinləri iqtisadi əlaqələri müzakirə edib
Azerbaijan, Russia discuss trade and economic cooperation
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