Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили сотрудничество в энергетике и логистике

Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили перспективы сотрудничества в промышленности и энергетике.

Как сообщили Report в Кабинете министров Азербайджана, встреча прошла в Баку.

Согласно информации, в повестку переговоров вошли текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности сотрудничество в торгово-экономической сфере, включая промышленность, энергетику, транспорт и логистику.