Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили сотрудничество в энергетике и логистике

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 11:06
    Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили сотрудничество в энергетике и логистике

    Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили перспективы сотрудничества в промышленности и энергетике.

    Как сообщили Report в Кабинете министров Азербайджана, встреча прошла в Баку.

    Согласно информации, в повестку переговоров вошли текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности сотрудничество в торгово-экономической сфере, включая промышленность, энергетику, транспорт и логистику.

    Шахин Мустафаев Александр Новак Азербайджано-российские отношения Кабинет министров Азербайджана
    Azərbaycan və Rusiya Baş nazirlərinin müavinləri iqtisadi əlaqələri müzakirə edib
    Azerbaijan, Russia discuss trade and economic cooperation
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей