Azərbaycan və Rusiya Baş nazirlərinin müavinləri iqtisadi əlaqələri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 26 sentyabr, 2026
- 11:06
Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Rusiya Hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlərin, xüsusilə ticarət-iqtisadi sahədə, o cümlədən sənaye, energetika, nəqliyyat və logistika sektorları üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.
Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили сотрудничество в энергетике и логистике
Azerbaijan, Russia discuss trade and economic cooperation
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