Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев добился мира благодаря умелой дипломатии

Президент Ильхам Алиев мудро направлял Азербайджан на трудном пути к миру между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы во II Карабахской войне.

"Вы добились мира благодаря умелой дипломатии", - сказал премьер Пакистана.