Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев добился мира благодаря умелой дипломатии
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 14:24
Президент Ильхам Алиев мудро направлял Азербайджан на трудном пути к миру между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы во II Карабахской войне.
"Вы добились мира благодаря умелой дипломатии", - сказал премьер Пакистана.
