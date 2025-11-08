İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Şahbaz Şərif: İlham Əliyev bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandı

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:15
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə aparan çətin yolda Azərbaycanı müdrik şəkildə istiqamətləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.

    "Siz bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandınız".

