Şahbaz Şərif: İlham Əliyev bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandı
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 14:15
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə aparan çətin yolda Azərbaycanı müdrik şəkildə istiqamətləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.
"Siz bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandınız".
