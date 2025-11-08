Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade

    Shehbaz Sharif: Ilham Aliyev achieved peace through skilled diplomacy

    Foreign policy
    • 08 November, 2025
    • 14:30
    Shehbaz Sharif: Ilham Aliyev achieved peace through skilled diplomacy

    Azerbaijani President Ilham Aliyev has wisely guided Azerbaijan along the difficult path toward peace with Armenia, Pakistan"s Prime Minister Shehbaz Sharif said, Report informs.

    He made this statement during his speech at the military parade in Baku marking the fifth anniversary of Victory in the Patriotic War.

    Azerbaijan Victory Day Path to Victory Military Parade Shehbaz Sharif Pakistan Ilham Aliyev
    Şahbaz Şərif: İlham Əliyev bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandı
    Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев добился мира благодаря умелой дипломатии

    Latest News

    15:56

    Malaysia congratulates Azerbaijan on Victory Day

    Foreign policy
    15:41

    JF-17 multirole fighter jets displayed at military parade in Baku

    Military
    15:40

    New operational-tactical missile system put into service in Azerbaijan

    Military
    15:28

    Kaira naval kamikaze drone unveiled for first time at military parade in Baku

    Domestic policy
    15:26

    Erdogan's administration releases footage from military parade in Baku

    Foreign policy
    15:20
    Video

    Azerbaijan's new Vashag, Cobra II military vehicles displayed at Baku parade

    Military
    15:20

    Viking mobile combat complex demonstrated at military parade in Baku

    Military
    15:19
    Photo
    Video

    Military parade dedicated to Victory Day concludes in Baku – UPDATED-5

    Military
    14:49

    Ambassador: Ethiopia honors strong ties of friendship, cooperation with Azerbaijan

    Foreign policy
    All News Feed