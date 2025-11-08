Shehbaz Sharif: Ilham Aliyev achieved peace through skilled diplomacy
- 08 November, 2025
- 14:30
Azerbaijani President Ilham Aliyev has wisely guided Azerbaijan along the difficult path toward peace with Armenia, Pakistan"s Prime Minister Shehbaz Sharif said, Report informs.
He made this statement during his speech at the military parade in Baku marking the fifth anniversary of Victory in the Patriotic War.
