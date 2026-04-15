Сегодня в Стамбуле стартует 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС).

Как сообщили турецкому бюро Report в Великом национальном собрании Турции, в мероприятии, которое продлится до 19 апреля, ожидается участие более 2500 человек.

Мероприятие пройдет под девизом "Укрепление надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений".

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова будет представлена ​​в МПС парламентской делегацией.

В рамках Ассамблеи МПС пройдет более 80 мероприятий, включая сессии, обсуждения в постоянных комитетах, форумы и тематические встречи.