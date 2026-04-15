Bu gün İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası işinə başlayır
Xarici siyasət
- 15 aprel, 2026
- 09:51
İstanbulda aprelin 15-də Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası işinə başlayacaq.
"Report"un Türkiyə bürosuna Türkiyə Böyük Millət Məclisindən (TBMM) daxil olan məlumatda bildirilib ki, aprelin 19-a qədər davam edəcək tədbirə 2500-dən çox iştirakçının qatılacağı gözlənilir.
Assambleyanın mövzusu "Ümidin Gücləndirilməsi, Sülhün və Gələcək Nəsillər üçün Ədalətin Təmin Edilməsi" olacaq.
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova da parlament nümayəndələri ilə PAİ-də təmsil olunacaq.
Tədbir boyunca sessiyalar, daimi komitə müzakirələri, forumlar və tematik görüşlər də daxil olmaqla 80-dən çox tədbir keçiriləcək.
