    • 15 aprel, 2026
    • 09:51
    Bu gün İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası işinə başlayır

    İstanbulda aprelin 15-də Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası işinə başlayacaq.

    "Report"un Türkiyə bürosuna Türkiyə Böyük Millət Məclisindən (TBMM) daxil olan məlumatda bildirilib ki, aprelin 19-a qədər davam edəcək tədbirə 2500-dən çox iştirakçının qatılacağı gözlənilir.

    Assambleyanın mövzusu "Ümidin Gücləndirilməsi, Sülhün və Gələcək Nəsillər üçün Ədalətin Təmin Edilməsi" olacaq.

    Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova da parlament nümayəndələri ilə PAİ-də təmsil olunacaq.

    Tədbir boyunca sessiyalar, daimi komitə müzakirələri, forumlar və tematik görüşlər də daxil olmaqla 80-dən çox tədbir keçiriləcək.

    Сегодня в Стамбуле стартует 152-я Ассамблея Межпарламентского союза
    Inter-Parliamentary Union Assembly opens in Istanbul

