    Сегодня состоится открытие бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 12:02
    Сегодня состоится открытие бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

    Как стало известно Report, в мероприятии примут участие член "Кворума Двенадцати Апостолов" Дэвид Беднар, член "Кворума Семидесяти" и первый советник Центральноевропейского регионального офиса Джек Джерард, президент и председатель правления Фонда Стирлинга Майлс Хансен и член "Кворума Семидесяти" по Центральной Европе и Евразии Пол Пикард.

    Отметим, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сегодня делегацию Церкви, прибывшей из США.

    Гости выразили признательность главе государства за официальную регистрацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней правительством Азербайджана, расценив это как проявление в нашей стране заботы о представителях всех религий, и сообщили, что примут участие в открытии бакинского офиса данной церкви.

    Bu gün ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılışı olacaq
    Office of Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to open in Baku

