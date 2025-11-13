İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Bu gün ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:50
    Bu gün ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılışı olacaq

    ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin bu gün açılışı olacaq.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, mərasimdə "On İki Həvari Kvorumu"nun üzvü Deyvid Bednar, Yetmişlər Komitəsinin üzvü və Avropa Mərkəzi Ərazi İdarəsinin birinci məsləhətçisi Cek Gerard, Stirlinq Fondunun prezidenti və İdarə Heyətinin sədri Mayls Hansen və Yetmişlər Komitəsinin Mərkəzi Avropa və Avrasiya üzrə kvorumunun üzvü Pol Pikard iştirak edəcəklər.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 13-də ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib.

    Qonaqlar Azərbaycan hökumətinin ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsini rəsmi qeydiyyata almasına görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildirərək bu kilsənin Bakı ofisinin açılışında iştirak edəcəklərini deyiblər və bunu ölkədə bütün dinlərin nümayəndələrinə göstərilən qayğının təcəssümü kimi qiymətləndiriblər.

    Сегодня состоится открытие бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
    Office of Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to open in Baku

