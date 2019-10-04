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СЕ: Не было ни одной официальной встречи с "омбудсменом" армянских сепаратистов

​СЕ: Не было ни одной официальной встречи с "омбудсменом" армянских се

"Омбудсмен" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе никогда не встречался c официальными лицами Совета Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы в ответ на запрос французского бюро Report.

В то же время в отчете опровергается сообщения армянских СМИ о визите “омбудсмена” в Страсбург: "По словам секретариата организации, он не встречался с должностными лицами Совета Европы. "Совет Европы полностью уважает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех стран-членов, включая Азербайджан".

Докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак в своем заявлении французскому бюро Report, также опроверг сообщение армянских СМИ о встрече с "омбудсменом" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.

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