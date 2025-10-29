Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Саут Вонг: Камбоджа высоко ценит двустороннее сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:53
    Саут Вонг: Камбоджа высоко ценит двустороннее сотрудничество с Азербайджаном

    Камбоджа высоко ценит двустороннее сотрудничество с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам второй вице-президент Национальной ассамблеи Камбоджи Саут Вонг.

    Он выразил благодарность спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой за приглашение принять участие в международной конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

    "Конституция каждого государства - это его основной закон и прочный фундамент. Конституция Азербайджана за последние три десятилетия неоднократно совершенствовалась, отражая развитие страны. Мы в Камбодже также прошли схожий путь, включая трудные годы войны и последующее государственное строительство", - отметил Вонг.

    Он подчеркнул, что конференция, приуроченная к юбилею Конституции Азербайджана, имеет важное символическое значение для укрепления межпарламентского взаимодействия.

    Саут Вонг напомнил, что между Милли Меджлисом и Национальной ассамблеей Камбоджи действует Меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2023 году во время визита Сахибы Гафаровой в Камбоджу.

    "Кроме того, между парламентами двух стран создана группа дружбы, которая активно способствует развитию двусторонних связей. Наши страны сотрудничают не только на парламентском уровне, но и на исполнительном. Мы высоко ценим отношения между нашими странами и неизменно поддерживаем друг друга на международной арене", - добавил вице-президент Нацассамблеи Камбоджи.

