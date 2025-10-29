İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Saut Vonq: Kamboca Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:02
    Saut Vonq: Kamboca Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir

    Kamboca Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bunu Kamboca Milli Assambleyasının ikinci vitse-prezidenti Saut Vonq jurnalistlərə deyib.

    O, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün dəvətə görə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya təşəkkürünü bildirib.

    "Hər bir dövlətin Konstitusiyası onun əsas qanunu və möhkəm təməlidir. Azərbaycan Konstitusiyası son 30 ildə dəfələrlə təkmilləşdirilərək ölkənin inkişafını əks etdirib. Biz də Kambocada müharibənin çətin illərini və sonrakı dövlət quruculuğunu əhatə edən buna bənzər bir yol keçmişik", - Vonq qeyd edib.

    O, Azərbaycan Konstitusiyasının yubileyinə həsr olunmuş konfransın parlamentlərarası qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm simvolik əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

    S.Vonq 2023-cü ildə Sahibə Qafarovanın Kambocaya səfəri zamanı Milli Məclis və Kamboca Milli Assambleyası arasında Anlaşma Memorandumunun imzalandığını xatırladıb.

    "Bundan əlavə, iki ölkənin parlamentləri arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafına fəal şəkildə töhfə verən dostluq qrupu yaradılıb. Ölkələrimiz yalnız parlament səviyyəsində deyil, həm də icra səviyyəsində əməkdaşlıq edir. Biz ölkələrimiz arasındakı münasibətləri yüksək qiymətləndirir və beynəlxalq arenada daima bir-birimizi dəstəkləyirik", - Kamboca Milli Assambleyasının vitse-prezidenti əlavə edib.

    Kamboca Milli Məclis Azərbaycan
    Саут Вонг: Камбоджа высоко ценит двустороннее сотрудничество с Азербайджаном
    Sauth Vong: Cambodia highly values ​​co-op with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:57

    Teymur Musayev ÜST-nin Avropa üzrə Regional Komitəsinin Daimi Komitəsinə üzv seçilib

    Xarici siyasət
    15:52

    Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Futbol
    15:50

    Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaq

    Region
    15:50

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondların ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    15:42

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:39

    Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmır

    Region
    15:33

    Azərbaycan Monteneqrodakı Avropa çempionatında 47 şahmatçı ilə təmsil olunacaq

    Fərdi
    15:32

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:32

    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti