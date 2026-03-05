Эр-Рияд раскритиковал удары Ирана по Нахчывану: Враждебному курсу Тегерана нет оправданий

МИД Саудовской Аравии осудил сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также вчерашний инцидент со сбитым иранским БПЛА в небе Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД королевства.

"Эти трусливые действия против двух стран, а также повторяющееся дерзкое поведение Ирана по отношению к государствам региона свидетельствуют о враждебном курсе Тегерана, которому нет оправданий ни при каких обстоятельствах. Это также явно противоречит международному праву, нормам и принципам добрососедства, ведет к дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

В Эр-Рияде подчеркнули, что полностью солидарны с Азербайджаном и Турцией, их правительствами и народами. Саудовская сторона также подтвердила право обеих стран защищать свою безопасность, воздушное пространство, территориальную целостность и граждан, высоко оценила предпринимаемые ими усилия по предотвращению эскалации и сохранению стабильности в регионе.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта двое гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.