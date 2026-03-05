Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эр-Рияд раскритиковал удары Ирана по Нахчывану: Враждебному курсу Тегерана нет оправданий

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 14:24
    Эр-Рияд раскритиковал удары Ирана по Нахчывану: Враждебному курсу Тегерана нет оправданий

    МИД Саудовской Аравии осудил сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также вчерашний инцидент со сбитым иранским БПЛА в небе Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД королевства.

    "Эти трусливые действия против двух стран, а также повторяющееся дерзкое поведение Ирана по отношению к государствам региона свидетельствуют о враждебном курсе Тегерана, которому нет оправданий ни при каких обстоятельствах. Это также явно противоречит международному праву, нормам и принципам добрососедства, ведет к дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

    В Эр-Рияде подчеркнули, что полностью солидарны с Азербайджаном и Турцией, их правительствами и народами. Саудовская сторона также подтвердила право обеих стран защищать свою безопасность, воздушное пространство, территориальную целостность и граждан, высоко оценила предпринимаемые ими усилия по предотвращению эскалации и сохранению стабильности в регионе.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта двое гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

    Удар по аэропорту Нахчывана Саудовская Аравия Заявление МИД Азербайджана Операция США и Израиля против Ирана
    Ər-Riyad İranın Naxçıvana zərbələrini tənqid edib: Tehranın düşmənçilik kursuna haqq qazandırmaq olmaz
    Riyadh condemns Iran's drone strikes on Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    14:53

    Каллас: ЕС обеспокоен атаками иранских дронов и эскалацией на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:52

    СМИ: Франция разрешила США размещать на своих базах войска

    Другие страны
    14:50

    Узбекистан считает неприемлемыми удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    14:50

    Установлены личности пострадавших в результате атаки дронов Ирана на Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    14:47

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан утвердился в роли стратегического энергомоста между регионами

    Энергетика
    14:44
    Фото

    На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходами

    Инфраструктура
    14:40

    Страны ЕС направляют свои ВМС в средиземное море для защиты Кипра

    Другие страны
    14:29
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане Кыргызстана, Китая и Грузии

    Внешняя политика
    14:29

    Посол Украины в Баку осудил атаку Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей