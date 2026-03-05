İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Ər-Riyad İranın Naxçıvana zərbələrini tənqid edib: Tehranın düşmənçilik kursuna haqq qazandırmaq olmaz

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 14:26
    Ər-Riyad İranın Naxçıvana zərbələrini tənqid edib: Tehranın düşmənçilik kursuna haqq qazandırmaq olmaz

    Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycana zərbə endirməsini, həmçinin Türkiyəyə PUA ilə hücum etmək cəhdini pisləyib.

    Bu barədə "Report" XİN-ə istinadən xəbər verir.

    "İki ölkəyə qarşı bu qorxaq cəhdlər, həmçinin İranın region dövlətlərinə qarşı təkrarlanan həyasız davranışı heç bir halda bəraət qazandırılması mümkün olmayan düşmənçilik kursunun sübutudur. Bu, həm də beynəlxalq qanunlara, normalara və mehriban qonşuluq prinsiplərinə açıq şəkildə ziddir və gərginliyin daha da artmasına gətirib çıxarır", - bəyanatda deyilir.

    Səudiyyə Ərəbistanı Türkiyə və Azərbaycanla, onların hökumətləri və xalqları ilə tam həmrəyliyini ifadə edir, hər iki ölkənin öz təhlükəsizliyini, hava məkanını, ərazi bütövlüyünü və vətəndaşlarını qorumaq hüququnu təsdiqləyir. Həmçinin onların gərginliyin qarşısını almaq, regionda təhlükəsizliyi və sabitliyi qorumaq üçün göstərdikləri səyləri yüksək qiymətləndirir.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    Эр-Рияд раскритиковал удары Ирана по Нахчывану: Враждебному курсу Тегерана нет оправданий
    Riyadh condemns Iran's drone strikes on Azerbaijan

