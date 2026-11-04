İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Dövlət Turizm Agentliyi gələn il büdcədən 42 milyon manat alacaq

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 16:26
    Dövlət Turizm Agentliyi gələn il büdcədən 42 milyon manat alacaq

    2027-ci ildə ​Azərbaycanda dövlət büdcəsindən turizm imkanlarının genişləndirilməsi və stimullaşdırılması üçün 42,1 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilmiş iclasında müzakirə edilib.

    Büdcə zərfinə əsasən, həmin vəsaitin 25,1 milyon manatı ölkənin turizm potensialının genişləndirilməsi üçün marketinq və kommunikasiya planının icrasına, 3,5 milyon manatı xarici populyar televiziya şirkətləri vasitəsilə respublikamızın turizm imkanlarının təbliğinə, 13,5 milyon manatı isə turizm sahəsi üzrə digər xərclərə yönəldiləcək.

    Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi (DTA) Milli Məclis Qanun layihəsi Dövlət büdcəsi
    На рекламу туризма Азербайджана за рубежом выделят 3,5 млн манатов
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