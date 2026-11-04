На рекламу туризма Азербайджана за рубежом выделят 3,5 млн манатов
Финансы
- 04 ноября, 2026
- 16:28
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В 2027 году Государственному агентству по туризму Азербайджана планируется выделить из государственного бюджета 42,1 млн манатов на расширение и продвижение туристических возможностей страны.
Как сообщает Report, соответствующее финансирование предусмотрено бюджетным пакетом на 2027 год.
Согласно документу, 25,1 млн манатов из общей суммы планируется направить на реализацию маркетингового и коммуникационного плана по развитию туристического потенциала Азербайджана.
Еще 3,5 млн манатов предусмотрено на продвижение туристических возможностей страны посредством популярных зарубежных телекомпаний, а 13,5 млн манатов - на другие расходы в сфере туризма.
Последние новости
09:14
Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррельЭнергетика
09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)Финансы
09:01
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)Финансы
08:39
В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданинПроисшествия
08:22
В США за день казнили трех человекДругие страны
08:14
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:00
Сегодня — День телевидения и радио АзербайджанаМедиа
07:48
Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товарыДругие страны
07:11
У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берегДругие страны