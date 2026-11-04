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    На рекламу туризма Азербайджана за рубежом выделят 3,5 млн манатов

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:28
    На рекламу туризма Азербайджана за рубежом выделят 3,5 млн манатов

    В 2027 году Государственному агентству по туризму Азербайджана планируется выделить из государственного бюджета 42,1 млн манатов на расширение и продвижение туристических возможностей страны.

    Как сообщает Report, соответствующее финансирование предусмотрено бюджетным пакетом на 2027 год.

    Согласно документу, 25,1 млн манатов из общей суммы планируется направить на реализацию маркетингового и коммуникационного плана по развитию туристического потенциала Азербайджана.

    Еще 3,5 млн манатов предусмотрено на продвижение туристических возможностей страны посредством популярных зарубежных телекомпаний, а 13,5 млн манатов - на другие расходы в сфере туризма.

    Туризм в Азербайджане Государственный бюджет Азербайджана Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Dövlət Turizm Agentliyi gələn il büdcədən 42 milyon manat alacaq
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