Сарван Сингх: Деколонизация — это формирование будущего

Деколонизация - это не только переосмысление прошлого, но и формирование будущего.

Как сообщает Report, об этом заявил юридический советник Федерации Сикхов Канады Пахал Сарван Сингх на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

По его словам, этот процесс включает создание политических и социальных систем, основанных на справедливости, уважении и разнообразии, которые позволяют сообществам самостоятельно определять свои структуры.

Сингх подчеркнул важность международной солидарности, отметив, что во многих странах - включая Индию, государства Африки, Ближнего Востока и Южной Азии - прослеживаются схожие модели навязанных границ, централизованной власти и усиления репрессивных практик.

"Это не изолированные случаи, а взаимосвязанные проявления глобальной системы. Задача нашего поколения - не только противостоять этим системам, но и требовать от них большей ответственности и соответствия реальной жизни. Это и есть суть деколонизации, и это ответственность нашего поколения", - заявил он.