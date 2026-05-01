    Сарван Сингх: Деколонизация — это формирование будущего

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 12:56
    Сарван Сингх: Деколонизация — это формирование будущего

    Деколонизация - это не только переосмысление прошлого, но и формирование будущего.

    Как сообщает Report, об этом заявил юридический советник Федерации Сикхов Канады Пахал Сарван Сингх на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    По его словам, этот процесс включает создание политических и социальных систем, основанных на справедливости, уважении и разнообразии, которые позволяют сообществам самостоятельно определять свои структуры.

    Сингх подчеркнул важность международной солидарности, отметив, что во многих странах - включая Индию, государства Африки, Ближнего Востока и Южной Азии - прослеживаются схожие модели навязанных границ, централизованной власти и усиления репрессивных практик.

    "Это не изолированные случаи, а взаимосвязанные проявления глобальной системы. Задача нашего поколения - не только противостоять этим системам, но и требовать от них большей ответственности и соответствия реальной жизни. Это и есть суть деколонизации, и это ответственность нашего поколения", - заявил он.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) деколонизация Канада Сарван Сингх
    Sarvan Sinqh: Dekolonizasiya bizim nəslin məsuliyyətidir

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей