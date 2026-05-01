    Sarvan Sinqh: Dekolonizasiya bizim nəslin məsuliyyətidir

    • 01 may, 2026
    • 13:09
    Sarvan Sinqh: Dekolonizasiya bizim nəslin məsuliyyətidir

    Dekolonizasiya - təkcə keçmişin yenidən dəyərləndirilməsi deyil, həm də gələcəyin formalaşdırılmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kanada Siqhlər Federasiyasının hüquq məsləhətçisi Pahal Sarvan Sinqh Bakıda keçirilən "Postkolonial dövrdə gənclərin rolunun gücləndirilməsi" adlı beynəlxalq forumda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu proses ədalət, hörmət və müxtəlifliyə əsaslanan və icmalara öz strukturlarını müstəqil şəkildə müəyyən etməyə imkan verən siyasi və sosial sistemlərin yaradılmasını əhatə edir.

    Sinqh beynəlxalq həmrəyliyin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, bir çox ölkələrdə, o cümlədən Hindistan, Afrika dövlətləri, Yaxın Şərq və Cənubi Asiyada, diqtə edilmiş sərhədlərin, mərkəzləşdirilmiş hakimiyyətin və repressiv təcrübələrin artmasının oxşar modelləri müşahidə olunur.

    "Bunlar təcrid olunmuş hallar deyil, qlobal sistemin bir-biri ilə əlaqəli təzahürləridir. Bizim nəslin vəzifəsi təkcə bu sistemlərə qarşı çıxmaq deyil, həm də onlardan daha böyük məsuliyyət və real həyata uyğunluq tələb etməkdir. Dekolonizasiyanın mahiyyəti məhz budur və bu, bizim nəslin məsuliyyətidir", - o deyib.

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Kanada
    Сарван Сингх: Деколонизация — это формирование будущего

    13:38

    "Böyük Dəbilqə": Nizami İmranov bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq

    Fərdi
    13:37

    Komitə sədri: "Səyyar gömrük auditi aparılması halı kifayət qədər azalacaq"

    Biznes
    13:35

    Azərbaycan ABŞ ilə kibertəhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:33

    MM hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:32

    Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib

    Xarici siyasət
    13:30

    Kaçka: Ukrayna Aİ-yə daxil olmaq üzrə danışıqları 18 aya başa çatdırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    13:30

    Şahin Bağırov: "Məcəllədəki dəyişikliklər iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"

    Biznes
    13:27

    Azər Həşimov: "Qarabağ" üzərində qələbə "Neftçi" üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı"

    Futbol
    13:22

    MM DGK-nın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini I oxunuşda qəbul edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti