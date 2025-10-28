Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 10:50
    Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%
    Самир Шарифов

    Объем товарооборота между Азербайджаном и Беларусью в 2024 году увеличился на 42%, достигнув 506 млн долларов США.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов в ходе 15-го заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

    На заседании была проанализирована динамика торгово-экономических отношений между двумя странами.

    Стороны отметили важность расширения торговой номенклатуры, включения новых групп товаров и услуг в оборот, а также более активного использования транзитно-логистического потенциала.

    Самир Шарифов межправкомиссия товарооборот
    Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıb
    Samir Sharifov: Azerbaijan-Belarus trade turnover grows by 42%

    Последние новости

    11:25

    ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом секторе

    Финансы
    11:24
    Фото

    Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNS

    ИКТ
    11:22
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде

    Другие
    11:15

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:15

    Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛа

    Энергетика
    11:14

    Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:06

    Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!

    Бизнес
    11:05

    Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениями

    Наука и образование
    11:02

    Казахстан направит свыше $23 млрд в развитие транспортных коридоров

    Инфраструктура
    Лента новостей