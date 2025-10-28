Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%

Объем товарооборота между Азербайджаном и Беларусью в 2024 году увеличился на 42%, достигнув 506 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов в ходе 15-го заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

На заседании была проанализирована динамика торгово-экономических отношений между двумя странами.

Стороны отметили важность расширения торговой номенклатуры, включения новых групп товаров и услуг в оборот, а также более активного использования транзитно-логистического потенциала.