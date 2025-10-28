Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%
Внешняя политика
- 28 октября, 2025
- 10:50
Объем товарооборота между Азербайджаном и Беларусью в 2024 году увеличился на 42%, достигнув 506 млн долларов США.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов в ходе 15-го заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.
На заседании была проанализирована динамика торгово-экономических отношений между двумя странами.
Стороны отметили важность расширения торговой номенклатуры, включения новых групп товаров и услуг в оборот, а также более активного использования транзитно-логистического потенциала.
Последние новости
11:25
ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом сектореФинансы
11:24
Фото
Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNSИКТ
11:22
Фото
Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в СабирабадеДругие
11:15
Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в СабирабадеВнутренняя политика
11:15
Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛаЭнергетика
11:14
Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздникомВнешняя политика
11:06
Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!Бизнес
11:05
Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениямиНаука и образование
11:02