    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:40
    Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıb
    Samir Şərifov

    Keçən il Azərbaycan və Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artaraq 506 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Samir Şərifov Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.

    İclasda iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin dinamikası təhlil edilib.

    Eyni zamanda tərəflər ticarət nomenklaturasının genişləndirilməsi, yeni məhsullar və xidmət qruplarının dövriyyəyə daxil edilməsi və tranzit-logistika imkanlarının daha fəal istifadəsini vacib hesab ediblər.

