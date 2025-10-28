Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıb
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 10:40
Keçən il Azərbaycan və Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artaraq 506 milyon ABŞ dollarına çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Samir Şərifov Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.
İclasda iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin dinamikası təhlil edilib.
Eyni zamanda tərəflər ticarət nomenklaturasının genişləndirilməsi, yeni məhsullar və xidmət qruplarının dövriyyəyə daxil edilməsi və tranzit-logistika imkanlarının daha fəal istifadəsini vacib hesab ediblər.
Son xəbərlər
11:09
Sabirabad Sənaye Məhəlləsində toxum istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıqDigər
11:09
Azərbaycan lideri çexiyalı həmkarını milli bayramı münasibətilə təbrik edibDigər
11:03
Vüsal Qurbanov: "Süni intellekt əsaslı nəzarət sığortanın yeni standartları olacaq"Maliyyə
11:01
Futbol və əyləncə bir arada – "CityNet TV"dən "Digiturk" paketinə xüsusi endirim!Biznes
11:00
Martin Ryanın məhkəməsində: Fransa xüsusi xidmət orqanı İran və Rusiyanın Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə maraqlanıbHadisə
10:59
Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıbFutbol
10:59
KİV: Əfqanıstan və Pakistanın İstanbuldakı danışıqları nəticəsiz başa çatıbDigər ölkələr
10:58
Foto
İlham Əliyev Sabirabadda aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olubDaxili siyasət
10:55