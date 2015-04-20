Самед Сеидов: Конфликтов не было бы, если ПАСЕ уделяло им больше внимания

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Все конфликты, которые мы наблюдаем и обсуждаем в ПАСЕ, не произошли бы, если бы в организации им было уделено больше внимания".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт длится уже более 20 лет и представляет опасность для всего региона: "Мы должны больше уделять внимания этому конфликту. Даже сами армянские солдаты не хотят участвовать в этом конфликте".

С.Сеидов во время выступления представил фотографию армянского солдата Андроника Григоряна, перешедшего линию соприкосновения войск 23 марта. Он вновь призвал к выводу армянских Вооруженных сил с территории Азербайджана.

Выступившая следом азербайджанский депутат Ганира Пашаева отметила продолжающуюся ситуацию с нарушением прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые более 20 лет не могут вернуться в свои дома.