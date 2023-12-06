О нас

Председатель Милли Меджлиса встретилась с делегацией правящей партии Турции

Председатель Милли Меджлиса встретилась с делегацией правящей партии Турции Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с заместителем председателя "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Зафаром Сыракая.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 16:36
Председатель Милли Меджлиса встретилась с делегацией правящей партии Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с заместителем председателя "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Зафаром Сыракая.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются.

Спикер Сахиба Гафарова заявила, что между Милли Меджлисом Азербайджана и Великим национальным собранием Турции налажено многогранное сотрудничество. Депутаты успешно взаимодействуют в двустороннем, трехстороннем и многостороннем форматах.

В ходе встречи было отмечено, что развитие сотрудничества между государственными структурами и учреждениями двух стран способствует дальнейшему укреплению наших отношений, в этом смысле большое значение имеет сотрудничество между правящими партиями Азербайджана и Турции - партией "Ени Азербайджан" и "Партией справедливости и развития".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Türkiyənin hakim partiyasının sədr müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi