Председатель Милли Меджлиса встретилась с делегацией правящей партии Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с заместителем председателя "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Зафаром Сыракая.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с заместителем председателя "Партии справедливости и развития" Турции по внешним связям Зафаром Сыракая.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются.

Спикер Сахиба Гафарова заявила, что между Милли Меджлисом Азербайджана и Великим национальным собранием Турции налажено многогранное сотрудничество. Депутаты успешно взаимодействуют в двустороннем, трехстороннем и многостороннем форматах.

В ходе встречи было отмечено, что развитие сотрудничества между государственными структурами и учреждениями двух стран способствует дальнейшему укреплению наших отношений, в этом смысле большое значение имеет сотрудничество между правящими партиями Азербайджана и Турции - партией "Ени Азербайджан" и "Партией справедливости и развития".