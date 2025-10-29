Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 20:01
    Сахиба Гафарова: Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха

    Сегодня Турция оказывает Азербайджану поддержку в восстановительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

    Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на приеме в Баку по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

    Она передала участникам мероприятия поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Гафарова подчеркнула, что азербайджанцы радуются успехам Турции как своим. "Азербайджан и Турция всегда выступают с единой позиции по международным вопросам. Мы никогда не забудем моральную поддержку Турции в период 44-дневной войны. Сегодня Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. Наше единство всегда будет служить успеху обеих стран", - отметила она.

    Sahibə Qafarova: Türkiyə Qarabağdakı bərpa-quruculuq işlərində Azərbaycanın yanındadır

