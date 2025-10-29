İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sahibə Qafarova: Türkiyə Qarabağdakı bərpa-quruculuq işlərində Azərbaycanın yanındadır

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 19:49
    Sahibə Qafarova: Türkiyə Qarabağdakı bərpa-quruculuq işlərində Azərbaycanın yanındadır

    Bu gün Türkiyə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı bərpa-quruculuq işlərində Azərbaycanın yanındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən qəbulda deyib.

    O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təbrikini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.

    Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, azərbaycanlılar Türkiyənin uğurlarına öz uğuru kimi sevinir:

    "Şuşa Bəyannaməsi münasibətlərimizi ən yüksək səviyyəyə yüksəldib. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq xalqlarımızın rifahına xidmət edir. Birgə layihələr Cənubi Qafqazın inkişafına böyük töhfə verir. Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq məsələlərdə daim eyni mövqedən çıxış edir. 44 günlük müharibədə Türkiyənin mənəvi olaraq yanımızda olmasını heç vaxt unutmayacağıq. Bu gün Türkiyə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı bərpa-quruculuq işlərində Azərbaycanın yanındadır. Bərabərliyimiz hər iki ölkə üçün daim uğur gətirəcək".

    Sahibə Qafarova Türkiyə Qarabağ
    Сахиба Гафарова: Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха

    Son xəbərlər

    20:26

    İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:25

    İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    20:20

    Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    20:12
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    20:12

    Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir

    Region
    20:09

    KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    20:06

    Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:00

    Türkiyə səfiri: Regionda qurulacaq sülhdən bütün dünya qazanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti