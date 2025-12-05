Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На Telegram гражданам приходят фейковые предложения работы

    ИКТ
    • 05 декабря, 2025
    • 17:06
    На Telegram гражданам приходят фейковые предложения работы

    В последние дни в социальных сетях и мессенджерах, в частности в Telegram, зафиксированы случаи рассылки гражданам фейковых предложений о работе от канала под названием Temu 1106.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности.

    Отмечается, что информация, представляемая под названием "Предложение работы от Temu", носит мошеннический характер.

    Мошенники предлагают гражданам так называемые "онлайн-заработки из дома", "легкую работу" или "высокий доход за выполнение заказов", после чего перенаправляют их по различным ссылкам и получают доступ к личным данным, что приводит к хищению денежных средств.

    Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким сообщениям, не переходить по ссылкам из сообщений, поступающих из подозрительных источников, и ни в коем случае не предоставлять банковские и другие личные данные.

