Сахиба Гафарова проинформировала чешских депутатов о мирных инициативах Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках своего официального визита в Чехию встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках своего официального визита в Чехию встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Чехия-Азербайджан.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер азербайджанского парламента проинформировала чешских депутатов о текущей ситуации в регионе, инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного договора.

Руководитель рабочей группы по чешско-азербайджанским межпарламентским связям Палаты депутатов парламента Чехии Ян Кубик поделился воспоминаниями из поездки в Азербайджан, в том числе в освобожденный Агдамский район, и проведенных встречах. Депутат отметил важность донесения до общественности достоверной информации о наших странах, активизации связей между парламентами стран и взаимных визитов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.