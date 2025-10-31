Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 17:51
    Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВ

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетит Бразилию.

    Об этом Report сообщил информированный источник.

    Гафарова примет участие в конференции COP30, которая пройдет в этой стране.

    Отметим, что COP30 состоится в городе Белен, Бразилия, с 10 по 21 ноября.

    Sahibə Qafarova COP30-da iştirak üçün Braziliyaya səfər edəcək - EKSKLÜZİV
    Sahiba Gafarova to visit Brazil to attend COP30 – EXCLUSIVE

    Лента новостей