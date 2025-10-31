Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВ
Внешняя политика
- 31 октября, 2025
- 17:51
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетит Бразилию.
Об этом Report сообщил информированный источник.
Гафарова примет участие в конференции COP30, которая пройдет в этой стране.
Отметим, что COP30 состоится в городе Белен, Бразилия, с 10 по 21 ноября.
Последние новости
18:24
Фото
В Ташкенте обсудили вопросы организации соцзащиты в странах СНГСоциальная защита
18:22
ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной КореиАналитика
18:08
ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицоФинансы
18:07
В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поездПроисшествия
17:57
Фото
Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в КыргызстанеЭнергетика
17:55
Фото
В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системыПроисшествия
17:51
Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
17:45
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образованияНаука и образование
17:40
Фото