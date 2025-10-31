Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетит Бразилию.

Об этом Report сообщил информированный источник.

Гафарова примет участие в конференции COP30, которая пройдет в этой стране.

Отметим, что COP30 состоится в городе Белен, Бразилия, с 10 по 21 ноября.