Sahibə Qafarova COP30-da iştirak üçün Braziliyaya səfər edəcək - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 17:39
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Braziliyaya səfər edəcək.
"Report" bu barədə etibarlı mənbədən məlumat əldə edib.
O, bu ölkədə keçiriləcək COP30-da iştirak edəcək.
Qeyd edək ki, COP30 noyabrın 10-21 tarixlərində Braziliyanın Belem şəhərində baş tutacaq.
