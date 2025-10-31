İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Sahibə Qafarova COP30-da iştirak üçün Braziliyaya səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Braziliyaya səfər edəcək.

    "Report" bu barədə etibarlı mənbədən məlumat əldə edib.

    O, bu ölkədə keçiriləcək COP30-da iştirak edəcək.

    Qeyd edək ki, COP30 noyabrın 10-21 tarixlərində Braziliyanın Belem şəhərində baş tutacaq.

    COP30 Sahibə Qafarova Braziliya
    Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВ
    Sahiba Gafarova to visit Brazil to attend COP30 – EXCLUSIVE

