Сахиба Гафарова: Парламентская дипломатия — мягкая сила современного мира

Парламентская дипломатия сегодня превратилась в один из самых значимых каналов международных связей.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на международной конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Баку.

По словам спикера, в конце прошлого века Азербайджан столкнулся с военной агрессией и внутренним кризисом, что поставило под угрозу независимость страны.

"В этот сложный период под руководством великого лидера Гейдара Алиева в 1995 году была принята Конституция, основанная на принципах народного суверенитета и верховенства закона", - подчеркнула Гафарова.

Она отметила, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации стало важнейшим шагом к полному восстановлению государственного суверенитета. "Как известно, 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана находились под оккупацией в течение 30 лет. Победа в Отечественной войне 2020 года и антитеррористическая операция 2023 года обеспечили восстановление суверенитета нашей страны", - подчеркнула она.

По словам главы парламента, в современных условиях парламентская дипломатия может сыграть значительную роль в укреплении мира и взаимопонимания.

"Сегодня парламентская дипломатия является одним из ключевых инструментов коммуникации. Совместными усилиями можно отвечать на новые вызовы и укреплять мир и безопасность во всем мире. Это - проявление так называемой "мягкой силы", - отметила спикер.