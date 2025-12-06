Всемирный банк объявил о расширении партнерства с Gavi

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 10:29
    Всемирный банк объявил о расширении партнерства с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации Gavi.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, в ближайшие пять лет стороны намерены совместно мобилизовать не менее $2 млрд для поддержки программ иммунизации и укрепления систем первичного здравоохранения.

    По информации агентства, организации планируют развивать производство вакцин в Африке, поскольку это является частью стратегии Всемирного банка, направленной на обеспечение 1,5 млрд человек доступными и качественными медицинскими услугами к 2030 году.

    При этом финансовая поддержка альянса со стороны США сокращается. Министр здравоохранения США Роберт Ф.Кеннеди-младший в июне заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Gavi, обвинив организацию в игнорировании вопросов безопасности. Соединенные Штаты перечислили альянсу около $8 млрд с 2001 года. Ранее администрация президента страны Дональда Трампа также заявляла о намерении урезать ежегодные взносы, составлявшие примерно $300 млн.

    На июнь 2025 года Gavi имел в распоряжении чуть более $9 млрд, что ниже целевого показателя в 11,9 млрд, необходимых на ближайшие пять лет. Частично нехватку средств компенсируют другие доноры, такие как Германия, Норвегия. Кроме того, Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже пообещал дополнительное финансирование.

