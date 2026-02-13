Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сахиль Бабаев: Товарооборот Азербайджана и Сербии достиг $135 млн

    Финансы
    • 13 февраля, 2026
    • 20:01
    Сахиль Бабаев: Товарооборот Азербайджана и Сербии достиг $135 млн

    Товарооборот между Азербайджаном и Сербией по итогам прошлого года достиг $135 млн, при этом импорт сербской продукции в Азербайджан вырос более чем наполовину.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на приеме по случаю Дня государственности и Дня вооруженных сил Сербии.

    По его словам, положительная динамика особенно заметна в структуре импорта. "В 2025 году наш импорт из Сербии увеличился на 55%, а товарооборот между нашими странами достиг $135 миллионов", - отметил министр.

    Бабаев выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям двусторонние торгово-экономические связи будут и далее укрепляться.

    Министр также подчеркнул рост инвестиционного сотрудничества. "На сегодняшний день инвестиции из Сербии, направленные в ненефтяной сектор Азербайджана, достигли примерно $10 миллионов", - отметил он.

    По словам главы Минфина, на сегодняшний день между Баку и Белградом подписано 57 двусторонних документов.

    "Стратегический характер наших отношений в решающей степени определяется открытыми, искренними отношениями, а также взаимопониманием, сложившимися между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Сербии Александром Вучичем. В частности, я хотел бы отметить Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в 2013 году, Совместный план действий, принятый в 2018 году, и создание Совета по стратегическому партнерству в 2022 году", - добавил Бабаев.

    Сахиль Бабаев Сербия
    Maliyyə naziri: Azərbaycan və Serbiya arasında ticarət dövriyyəsi 135 milyon dollara çatıb
    Sahil Babayev: Azerbaijan-Serbia trade reaches $135 million
