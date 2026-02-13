Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором корпорации Oracle

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 февраля встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором одной из крупнейших в мире компаний в сфере программного обеспечения и облачных технологий – корпорации Oracle Майком Сицилия.

    Как сообщает Report, в ходе беседы была затронута проводимая в стране под руководством Президента Ильхама Алиева политика в сферах технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, в этом контексте отмечена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества с корпорацией Oracle и подчеркнуто, что уже достигнуто рамочное соглашение относительно перспектив партнерства.

    Были обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества компании Oracle с государственными и частными предприятиями в Азербайджане по оказанию ряда услуг. Состоялся также обмен мнениями о деятельности трех академий Oracle в различных ведущих высших учебных заведениях Азербайджана.

    На встрече также был отмечен высокий уровень политических связей между Азербайджаном и США, в этом контексте подчеркнута значимость подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки". Отмечено, что в данном документе сфера искусственного интеллекта также отражена как одно из приоритетных направлений сотрудничества между нашими странами.

    İlham Əliyev Münxendə "Oracle" korporasiyasının baş icraçı direktoru ilə görüşüb
