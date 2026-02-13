Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: Наши послания, как всегда, открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерство

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 22:52
    Ильхам Алиев: Наши послания, как всегда, открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерство

    Наши послания, как всегда, открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерство.

    Как передаёт Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским журналистам в Мюнхене.

    "Как и всегда, наше послание направлено на сотрудничество и мир. Впервые я принимаю участие в данном мероприятии уже в качестве главы государства, добившегося мира. Конечно, этот вопрос, наверное, здесь будет в повестке дня. Поэтому наши послания, как и всегда, предельно открыты и ясны – сотрудничество, мир, партнерство", - сказал Президент.

    Prezident: Bizim mesajlarımız həmişə olduğu kimi açıqdır - əməkdaşlıq, sülh, tərəfdaşlıq
