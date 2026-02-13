Ильхам Алиев: Наши послания, как всегда, открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерство

Наши послания, как всегда, открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерство.

Как передаёт Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским журналистам в Мюнхене.

"Как и всегда, наше послание направлено на сотрудничество и мир. Впервые я принимаю участие в данном мероприятии уже в качестве главы государства, добившегося мира. Конечно, этот вопрос, наверное, здесь будет в повестке дня. Поэтому наши послания, как и всегда, предельно открыты и ясны – сотрудничество, мир, партнерство", - сказал Президент.