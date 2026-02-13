Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Трамп заявил, что второй авианосец США скоро направят к берегам Ирана

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 22:22
    Трамп заявил, что второй авианосец США скоро направят к берегам Ирана

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в сторону Ирана будет направлена вторая американская авианосная группа на случай, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей.

    Как передает Report, об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    "Он отправится очень скоро, - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о переброске к берегам Ирана второго авианосца и сопровождающих его кораблей. - Один у нас там уже есть".

    "Он нам понадобится, если мы не заключим сделку", - добавил Трамп, поясняя причины отправки второго авианосца.

