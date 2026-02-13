Трамп заявил, что второй авианосец США скоро направят к берегам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в сторону Ирана будет направлена вторая американская авианосная группа на случай, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей.

Как передает Report, об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Он отправится очень скоро, - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о переброске к берегам Ирана второго авианосца и сопровождающих его кораблей. - Один у нас там уже есть".

"Он нам понадобится, если мы не заключим сделку", - добавил Трамп, поясняя причины отправки второго авианосца.