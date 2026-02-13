Джейхун Байрамов выступил на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на панельной дискуссии на тему "Определение стратегического порядка Евразии: Средний коридор - европейская повестка безопасности в сфере стабильности, мира, безопасности и связности" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В панели также приняли участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе выступления Д. Байрамов подробно проинформировал о позиции Азербайджана по обеспечению устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, в частности о шагах, предпринятых после исторического Вашингтонского саммита, а также о политике страны в сфере региональной безопасности и стабильности.

Было отмечено, что снятие транзитных ограничений в отношении грузов, направляющихся в Армению, а также шаги по продаже нефтепродуктов из Азербайджана в Армению способствовали формированию беспрецедентно стабильной среды за последние десятилетия.

Подчеркнуто также, что предоставление Арменией разрешения на экспорт грузов в третьи страны через территорию Азербайджана, а также встречи представителей аналитических центров и экспертов являются важными мерами по укреплению доверия.

Отмечена значимость устранения территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении для подписания парафированного мирного соглашения и дальнейшего продвижения повестки нормализации, а также достижения реального прогресса в реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) в соответствии с Вашингтонской декларацией.

Было напомнено, что политика Президента Ильхама Алиева направлена на предотвращение превращения региона в пространство региональной конкуренции и конфронтации.

Министр также проинформировал о масштабных инфраструктурных проектах, инвестициях и мерах нормативно-правовой координации с региональными партнерами, направленных на укрепление Среднего коридора.

Сообщено о принятии совместной Дорожной карты между Азербайджаном, Казахстаном, Турцией и Грузией по упрощению процедур грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, что позволило значительно сократить сроки транзита и увеличить объем перевозок.

Была подчеркнута важность инклюзивных проектов в сфере связности, включая инициативу TRIPP, а также потенциал более активного участия Европейского союза и значимая роль Турции и Грузии в развитии региональных транспортных связей.

Кроме того, отмечены совместные проекты и усилия Азербайджана со странами Центральной Азии по развитию региональной связности.

Панельная дискуссия продолжилась в формате сессии вопросов и ответов.