İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sahibə Qafarova: Bu gün parlament diplomatiyası ən mühüm əlaqə vasitələrindən birinə çevrilib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:18
    Sahibə Qafarova: Bu gün parlament diplomatiyası ən mühüm əlaqə vasitələrindən birinə çevrilib

    Bu gün parlament diplomatiyası ən mühüm əlaqə vasitələrindən birinə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentdə keçirilən "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ötən əsrin sonlarında Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və daxili böhran dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsini yaratmışdı:

    "Belə bir məqamda Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1995-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyada xalqın suverenliyi, qanunun aliliyi və digər əsas amillər əsas götürüldü".

    S.Qafarova Azərbaycan ərazilərinin 30 illik işğaldan azad olunması ilə suverenliyinin tam bərpa edildiyini vurğulayıb:

    "Bildiyiniz kimi, ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınan ərazisinin 20 faizi 30 il işğal altında olub. 2020-ci ilin Vətən müharibəsi, 2023-cü ilin antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycanın dövlət suverenliyi bərpa edildi".

    Spiker qeyd edib ki, hazırda parlament diplomatiyası sülhün və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndiirlməsində böyük rol oynaya bilər:

    "Bu gün parlament diplomatiyası ən mühüm əlaqə vasitələrindən birinə çevrilib. Birgə səylərlə yeni çağırışlara qoşulmaq və bütün dünyada sülh və sabitliyi təmin etmək mümkündür. Hazırda parlament diplomatiyası ən yumşaq güc hesab oluna bilər".

    Milli Məclisin sədri Azərbaycan konstitusiyasının ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq, bütün xalqlarla dostluq və əməkdaşlığı təbliğ etdiyini diqqətə çatdırıb.

    Milli Məclis Sahibə Qafarova konstitusiya suverenlik
    Сахиба Гафарова: Парламентская дипломатия — мягкая сила современного мира
    Sahiba Gafarova: Parliamentary diplomacy - soft power of modern world

    Son xəbərlər

    11:23

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan biznesi karbon qazının ölçülməsi sistemi yaratmalıdır"

    Digər
    11:23

    Cənubi Koreya Moskvada diplomatik missiyaya rəhbər təyin edib

    Digər ölkələr
    11:20

    Serbiya parlamentinin vitse-spikeri: Azərbaycan Konstitusiyası güclü dövlətin təməli oldu

    Xarici siyasət
    11:16

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"

    Maliyyə
    11:15

    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Xarici siyasət
    11:15

    Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:13

    "Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilib

    Diaspor
    11:11

    Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti