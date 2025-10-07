Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

Кыргызстан считает совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, важным шагом в направлении обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

По его словам, заседание Совета безопасности ОТГ недавно было организовано на высоком уровне в Кыргызстане.

"Разрабатываются механизмы, которые позволят тюркскому миру немедленно реагировать на события, с которыми он столкнется", - сказал он.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что в вопросе региональной и глобальной безопасности особое внимание следует уделять ситуации в Афганистане: "Мы никогда не оставались в стороне от вопросов, связанных с Афганистаном, оказывали гуманитарную помощь. В то же время, ситуация в Газе вызывает беспокойство. Мы надеемся, что вопрос будет решен в соответствии с требованиями международного права".