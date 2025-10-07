Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:51
    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Кыргызстан считает совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, важным шагом в направлении обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    По его словам, заседание Совета безопасности ОТГ недавно было организовано на высоком уровне в Кыргызстане.

    "Разрабатываются механизмы, которые позволят тюркскому миру немедленно реагировать на события, с которыми он столкнется", - сказал он.

    Президент Кыргызстана подчеркнул, что в вопросе региональной и глобальной безопасности особое внимание следует уделять ситуации в Афганистане: "Мы никогда не оставались в стороне от вопросов, связанных с Афганистаном, оказывали гуманитарную помощь. В то же время, ситуация в Газе вызывает беспокойство. Мы надеемся, что вопрос будет решен в соответствии с требованиями международного права".

    Садыр Жапаров Саммит ОТГ Вашингтонские соглашения
    Sadır Japarov: Vaşinqton bəyannaməsi Cənubi Qafqazda sabitliyin təmini istiqamətində mühüm addım idi
    Sadyr Japarov: Washington declaration is an important step for stability in South Caucasus

    Последние новости

    14:10

    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палаты

    Внешняя политика
    14:08

    Ильхам Алиев предложил торжественно отметить 100-летний юбилей I Тюркологического съезда

    Внешняя политика
    14:05

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Другие страны
    14:00

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    14:00

    Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

    Инфраструктура
    13:59

    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    13:54

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    13:53

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    13:51

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    Лента новостей